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Пятница, 26 апреля 2024, 20:59 мск

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США не готовы передавать Киеву свои системы ПВО

Система HIMARS. Фото: AFP/Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов свободных комплексов ПВО Patriot для передачи Украине пока нет, – сообщает в пятницу, 26 апреля, телеканал MSNBC.

В интервью телеканалу Салливан сказал: «Наши системы Patriot для защиты войск США прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе, на Ближнем Востоке. Если мы сможем высвободить дополнительные батареи ПВО, то мы их отправим на Украину. А в данный момент мы намерены убеждать европейских партнеров и партнеров в других регионах передавать Украине средства ПВО, имеющиеся у них».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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