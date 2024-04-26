Ким Чен Ын призвал усилить подготовку военных кадров

Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время посещения Военной академии имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии в пятницу, 26 апреля, призвал воспитывать больше военных кадров, готовых к современной войне, чтобы «у врага возрастали страх и тревога», – сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении ЦТАК, говорится, что северокорейский лидер в ходе своего выступления сказал: «В свете священной миссии нашей армии – защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия – надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи».

«Чем вернее будет Военная академия имени Ким Ир Сена своей священной ответственной обязанности, тем всесторонне будет расти и крепнуть боевая мощь нашей армии, а у врага прямо пропорционально этому будут еще более возрастать страх и тревога», – подчеркнул Ким Чен Ын.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube