Шеф Пентагона рассказал о потраченных на Украину 95 миллиардов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания по Украине в формате «Рамштайн» в пятницу, 26 апреля, заявил, что Соединенные Штаты с союзниками с 2022 года в общей сложности потратили на помощь Киеву уже более $95 млрд., а также объявил о выделении еще шести миллиардов долларов на закупку вооружений у американского ВПК, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами шеф Пентагона сказал: «В нашу контактную группу входят около 50 наших союзников и партнеров со всей планеты. И мы едины в оказании военной помощи Украине. Мы снова и снова наращиваем критически важные возможности. И эта контактная группа добилась огромных успехов. Члены группы выделили более 95 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала конфликта с Россией».

«Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных шести миллиардов долларов в рамках нашей программы Security Assistance Initiative. Это позволит нам закупить у американского военно-промышленного комплекса (ВПК) вооружения для Украины. Это самый большой пакет помощи в сфере безопасности, который мы выделили на сегодняшний день. В пакет помощи войдут ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные системы борьбы с беспилотниками и вспомогательное оборудование, а также значительное количество артиллерийских боеприпасов и боеприпасов класса «воздух-земля», техническое обслуживание и поддержка», – добавил Ллойд Остин.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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