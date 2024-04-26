Российские ВКС уничтожили две базы боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в пятницу, 26 апреля, сообщил об уничтожении Воздушно-космическими силами (ВКС) России двух мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс».

«В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны террористов из района Фатира позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий», – добавил зам.руководителя ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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