На поддержку пострадавшим от паводка оренбуржцам выделят почти полмиллиарда рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Оренбургской области до 490 млн. руб. для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что средства будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области.

«Средства пойдут на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, проживающим в жилых помещениях, подвергшихся паводку, в том числе тем, кто из-за паводка лишился имущества первой необходимости», – следует из постановления правительства.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube