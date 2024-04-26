Госдума рассмотрит закон о снижении возраста для вступления в политические партии

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в пятницу, 26 апреля, заявил, что в парламент внесен законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политическую партию до 16 лет.

В своем Telegram-канале Нилов написал: «27 апреля – День российского парламентаризма. Сегодня много говорится о демографии – что, безусловно, сверхприоритетно. И все же стоит параллельно повышать общую культуру уважительного отношения граждан страны разных поколений к законодательству, к неукоснительности соблюдения норм и правил современного общества. А если и сама молодёжь, умная и грамотная, выражает готовность к конструктивной политической деятельности – зачем её ограничивать искусственными возрастными рамками? В члены партии – с 16 лет! Такой законопроект сегодня вносим в Госдуму».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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