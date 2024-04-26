Канада выделит Киеву три миллиона долларов на производство дронов

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр в пятницу, 26 апреля, заявил, что власти страны выделят Украине три млн. канадских долларов ($2,1 млн.) на производство беспилотников, – сообщают СМИ.

В заявлении главы Минобороны Канады, в частности, говорится: «Канада выделяет Украине 3 млн. долларов на производство БПЛА. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на территории Украины. Также Канада в рамках чешской инициативы направит 13 млн. канадских долларов ($9,5 млн) на закупку боеприпасов для вооруженных сил Украины в третьих странах».

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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