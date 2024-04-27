В Саратовской области мигрантам запретили работать в такси и доставке продуктов

Власти Саратовской области запретили иностранным гражданам работать в общественном транспорте, такси и доставке продуктов. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, число иностранцев, прибывших в Саратовскую область, по итогам 2023 года значительно увеличилось. Однако после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть мигрантов, что «говорит о высоком уровне теневой занятности». Кроме того, фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны иностранных граждан, указали в правительстве.

«Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан», – заявил губернатор.

Саратов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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