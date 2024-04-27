Мигрантам могут сократить срок пребывания в России

В Госдуму внесен проект закона о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции, согласно которому срок пребывания иностранных граждан в России могут уменьшить до 90 суток в течение года.

В пояснительной записке, размещенной в электронной базе Госдумы, в частности говорится: «…в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», до 90 суток в течение года».

На данный момент срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Новым законопроектом предлагается заменить слова «в течение каждого периода в сто восемьдесят суток» на «в течение одного календарного года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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