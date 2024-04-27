Закон о высылке мигрантов может быть рассмотрен в Госдуме в приоритетном порядке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в субботу, 27 апреля, заявил, что внесенный в Нижнюю палату парламента законопроект о новом правовом режиме высылки мигрантов может быть рассмотрен в приоритетном порядке, – сообщает РИА Новости.
В комментарии агентству Затулин сказал: «Он и будет рассматриваться, я уверен, в приоритетном порядке. Этот законопроект может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета Госдумы, которое пройдет 6 мая, после чего представлен в профильном комитете и внесен на первое чтение».
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Иностранцы, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Кроме того, до 90 суток предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России.
Москва, Иван Бабурин
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