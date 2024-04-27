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Суббота, 27 апреля 2024, 18:57 мск

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В Париже прошла манифестация за выход Франции из блока НАТО

Французская партия «Патриоты» в субботу 27 апреля, в Париже провела акцию «За мир» с призывами к выходу из НАТО, ЕС и прекращению выделения денег Украине,– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления на митинге лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сказал: «Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз, через выход Франции из его состава –Frexit!»

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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