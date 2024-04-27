Таджикистан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в субботу, 27 апреля, «срочно» рекомендовало гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД Таджикистана, говорится: «Срочная рекомендация гражданам Таджикистана. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».

Вместе с тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно въезда граждан Таджикистана на территорию Российской Федерации, сказала: «Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в «Крокус Сити Холл» и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».

«Хотели бы подчеркнуть, что информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. На данный момент их общее число не превышает трех десятков», – добавила Захарова.

Душанбе, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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