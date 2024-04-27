Шольц снова отказался передавать высокоточные ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге заявил, что исключает поставки высокоточных дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, поскольку не хочет, чтобы Германия была втянута в конфликт, – сообщает в субботу, 27 апреля, газета Handelsblatt.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Есть оружие, которое можно доставить только в том случае, если вы сохраняете контроль над всем, что с ним делается. Taurus – это высокоточная крылатая ракета, которая может пролететь 500 км и попасть в конкретное помещение. Это будет ответственно только в том случае, если мы сохраним контроль над нацеливанием. Но на Украине мы сделать не сможем».

«В случае поставок Taurus Германия будет ввязана в вооруженный конфликт, в котором не будет ни солдат армии Германии, ни НАТО. Ввиду опасной ситуации необходимо сохранять предусмотрительность», – подчеркнул канцлер Германии.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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