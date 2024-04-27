В ДНР упразднили министерство информации

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в субботу, 27 апреля, подписал указ об упразднении министерства информации республики в связи с вхождением региона в состав Российской Федерации.

В документе, опубликованном на сайте главы ДНР, в частности, говорится: «В связи с вхождением Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики …Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики. …Установить срок ликвидации (упразднения) Министерства информации Донецкой Народной Республики – до 1 августа 2024 года».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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