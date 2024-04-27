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Суббота, 27 апреля 2024, 23:50 мск

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Макрон призвал к поставкам оружия на Украину ради безопасности Европы

Архив, фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с молодежью заявил, что только поставки оружия Киеву спасут от дестабилизации Румынию, Молдавию и Польшу, а также обезопасят Европу в целом, – сообщает в субботу новостной портал DNA.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Оружие, которое США, Франция, Германия поставят Киеву в ближайшие месяцы, позволит Украине более эффективно сопротивляться. Победа России и капитуляция Украины привели бы к дестабилизации ситуации на десятилетия для Румынии, Молдавии и Польши. На карту поставлены наша безопасность и будущее Европы».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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