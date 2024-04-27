Патриарх Кирилл выпустил обращение в связи с гонениями на УПЦ на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание патриархам Антиохии и всего Востока, Иерусалима и всей Палестины, а также Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии, Албании, Польши, Чехии, Словакии, США, Канады, Северной Македонии в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) и обысками в монастыре, а также арестом журналистов «Союза православных журналистов».

На сайте РПЦ в патриаршем обращении говорится: «В послании предстоятелям поместных православных Церквей святейший патриарх Кирилл отметил: «Все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений и вынуждает меня вновь и вновь обращаться к Вам за поддержкой, помня слова Апостола: страдает ли один член, страдают с ним все члены Православной церкви (1 Кор. 12:26)». Его святейшество попросил молитв о даровании помощи Божией, мужества и утешения страждущим архипастырям, пастырям и верующим Украинской православной церкви и призвал возвысить святительский голос в их поддержку».

В обращениях к Генсеку ООН Антонио Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, Генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и другим патриарх Кирилл попросил «обратить внимание на вышеизложенные факты вопиющего попрания прав человека на Украине и приложить усилия к защите права на свободу вероисповедания верующих и общин Украинской православной церкви».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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