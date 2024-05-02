СМИ: Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию

Китай отказался от последующей встречи с США по вопросу контроля над ядерным оружием. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Переговоры по контролю над ядерным оружием между КНР и США состоялись в ноябре 2023 года. По словам собеседника издания, Пекин отказался от последующей встречи и не дал содержательного ответа на предложенные американцами варианты.

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить свою мегафонную дипломатию и призвал ядерные державы значительно сократить арсеналы для продолжения дискуссии по контролю над вооружениями.

Переговоры по контролю над ядерными вооружениями состоялись между США и Китаем впервые за пять лет, но существенного результата не принесли. В Вашингтоне неоднократно высказывали обеспокоенность растущим ядерным арсеналом КНР. Пекин же заявляет, что Китай придерживается политики ненанесения первого удара и призывает США действовать аналогичным образом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube