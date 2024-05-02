«Мы увидели звериный оскал нацизма…»: десять лет со дня трагедии в Одессе

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года случилась одна из самых страшных трагедий в новейшей истории. Сторонники действующего киевского режима зверски расправились со своими противниками в Доме профсоюзов в Одессе. Жертвами массовых убийств стали 48 человек, 125 человек были ранены. Люди погибли в пожаре и уличных конфликтах. Большинство виновных так и остались безнаказанными. Сегодня о жертвах «Одесской Хатыни» вспоминают писатели, политики, журналисты.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст: «Десять лет назад мы увидели звериный оскал нацизма. Гогочущий, лживый, людоедский оскал. Десять лет назад началось будущее. Тяжелое, кровавое, страшное. Сдвинулись заклинившие шестеренки, смазанные жирным черным пеплом, на часах истории дрогнула и вновь пошла стрелка, кто-то превратился в героя, кто-то в нелюдь, а кто-то вознесся к небу из руин сгоревшего Дома профсоюзов.

Все еще было почти по инерции, все еще казалось прежним, но уже не могло им оставаться. Мы смотрели на лица тех, кого считали друзьями, и понимали, что отныне это даже не враги – это жрущая и убивающая нежить, обезумевшие марионетки на ниточках далеких кукловодов. И, конечно, главный счет – к тем, кто дергает за ниточки.

Мы обязательно спросим и по эту счету – самой высшей мерой.

Одесса. 2014. Помним».

Сергей Аксенов, глава Республики Крым: «Сегодня десятая годовщина «Одесской Хатыни». 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве, с нацификацией Украины.

В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное.

Украинские власти убийц, понятное дело, не наказали. Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца».

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области: «Сегодня исполняется 10 лет трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда толпа укронацистов зверски убила 48 противников государственного переворота. Невооруженных людей жгли заживо в Доме профсоюзов, расстреливали, душили, забивали палками.

Никто из убийц не был наказан киевским режимом. И даже больше – морально деградировавшие политические украинцы гордятся Одесской Хатынью и вспоминают о ней с садистским удовольствием. На самом же деле именно трагедия 2 мая окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса, вызванного майданным государственным переворотом, стало окончательно невозможно.

Украинские националисты и неонацисты массовым убийством начали войну против собственного народа. Вооруженное восстание героических жителей Донбасса и, наконец, специальная военная операция стали неизбежными и закономерными ответами на действия потерявших остатки человеческого облика политических украинцев. Которые сейчас почему-то по своей традиции удивляются – а нас-то за что? А вот, в том числе, за Одессу».

Константин Малофеев, предприниматель, политик: «Если после майдана у кого-то еще оставались сомнения в том, что за режим установился на Украине, то 2 мая 2014 года наступила окончательная ясность: мы ведем войну с самым страшным злом, которое вновь подняло голову на наших исторических землях.

2 мая – день, когда мы говорим: никто не забыт и ничто не забыто. Ни одно преступление украинских нацистов не будет прощено и не останется безнаказанным. Никакой мирный договор с ними невозможен. Террористическое украинское государство должно быть уничтожено. Россия должна вести освободительную войну до полной Победы. Одесса будет русским городом».

Добавим, сегодня днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым и позорным, что виновные в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе так и не понесли наказания. Он подчеркнул, что Россия считает подобные преступления не имеющими срока давности.

Одесса, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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