В ООН оценили масштабы восстановления сектора Газа

Директор регионального бюро программы развития ООН (ПРООН) для арабских стран Абдалла аль-Дардари заявил, что восстановление сектора Газа, пострадавшего от боевых действий Израиля, обойдется в $30-40 млрд., – сообщает в четверг, 2 мая, газета Le Figaro.

В заметке издания говорится, что Абдалла аль-Дардари сказал: «Согласно расчетам программы развития ООН (ПРООН), стоимость восстановления всего сектора Газа превышает $30 млрд и может достичь $40 млрд. Масштабы разрушений колоссальны и беспрецедентны. Международное сообщество не сталкивалось с подобной задачей со времен Второй мировой войны».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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