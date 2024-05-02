Байден осудил студентов за антиизраильские выступления

Президент США Джо Байден из зала Рузвельта в Белом доме, четверг, 2 мая 2024 года, в Вашингтоне выступил с осуждением антиизраильски настроенных студентов, которые своими действиями «вышли за рамки мирного протеста», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Беспорядки в университетах вышли за рамки мирного протеста, право на который защищено законом. Повреждение имущества – это не мирный протест, это противозаконно, вандализм, нарушение пределов частной собственности, битье окон, принуждение к закрытию кампусов, отмене выпускных, – это не мирный протест. Угрозы, запугивание – это не мирный протест, это противозаконно!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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