Израиль обвинил Эрдогана в нарушении международных соглашений

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в четверг, 2 мая, заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил международные соглашения после решения о приостановке торговли с Тель-Авивом, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Кац написал: «Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта. Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения. Я уже дал указание генеральному директору МИД Израиля Блитштейну немедленно задействовать все причастные стороны в правительстве для создания альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран. Израиль выйдет из этого с сильной и смелой экономикой».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Турция приостанавливает с Израилем все торговые связи.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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