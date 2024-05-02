Лондон разрешил Киеву атаковать территорию России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в четверг, 2 мая, заявил, что Украина имеет полное право атаковать территорию России британским оружием, – сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству Кэмерон сказал: «Да, у Украины есть это право. Когда Россия бьет по объектам Украины, вы можете понять, почему Киев чувствует необходимость гарантировать, что он защищает себя».

«Мы будем давать £3 млрд каждый год так долго, сколько это будет необходимо. Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставки военной техники. Кое-что из этой техники уже доставляется на Украину, когда я нахожусь здесь, в Киеве», – добавил глава британской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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