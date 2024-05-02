НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности»

Североатлантический альянс НАТО в четверг, 2 мая, выпустил заявление с обвинениями в адрес России в «гибридной вредоносной деятельности на территории союзников», а также заверил Украину в продолжении поставок оружия «несмотря ни на что», – сообщают СМИ.

В заявлении распространенном штаб-квартирой НАТО, в частности, говорится: «Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью на территории союзников, в том числе той, которая привела к расследованию и предъявлению обвинений множеству лиц в связи с враждебной государственной деятельностью, затрагивающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Эти инциденты являются частью усиливающейся кампании, которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому региону, в том числе на территории альянса и через доверенных лиц. …Подобные действия не удержат НАТО от продолжения снабжения Украины вооружениями несмотря ни на что».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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