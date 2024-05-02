Захарова: Лондону «пришлось дать заднюю» из-за заявления Кэмерона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 2 мая, комментируя заявление главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона о том, что Великобритания разрешает Украине бить по территории России, сказала, что Лондону пришлось «дать заднюю и принести в жертву Reuters».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Внимание! Через 2 часа после публикации слов главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, Reuters ликвидировало свою публикацию. Британское агентство заявило: «Сообщение о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке».

«На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», – отметила представитель российского МИДа.

Чуть ранее Мария Захарова заявила, что «Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в своё время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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