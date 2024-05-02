Саудовская Аравия выдвинула требования Израилю

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 2 мая, заявил, что для процесса нормализации отношений с Израилем власти Саудовской Аравии требуют от Тель-Авива прекращения огня в секторе Газа и создания палестинского государства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Миллер сказал: «Саудовская Аравия дала ясно понять, что для процесса нормализации отношений с Израилем, у нее два требования: спокойствие в секторе Газа и выработка пути для создания палестинского государства. Решение этих вопросов важно для заключения глобального соглашения, над которым в настоящее время работают Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Мы рассматриваем не только вариант создания двух государств, но и то, кто будет управлять Газой».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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