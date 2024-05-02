Премьер Грузии отказался от визита в США

Министерство иностранных дел Грузии в четверг, 2 мая, сообщило, что премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе откажется от визита в США, потому что «был приглашен с оговоркой, что парламент должен приостановить обсуждение законопроекта об иностранных агентах», – сообщают местные СМИ.

В заявлении грузинского МИДа, в частности, говорится: «Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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