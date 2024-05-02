СМИ: Белый дом будет меньше уделять внимания теме Украины

За шесть месяцев до ноябрьских выборов в США сотрудники администрации президента Джо Байдена планируют снизить частоту упоминаний Украины в своих выступлениях и переключиться на экономические проблемы самих Соединенных Штатов, – сообщает в четверг, 2 мая, газета Politico

Со ссылкой на источники издание пишет: «Теперь, когда дополнительные ассигнования были приняты Конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным. Такое решение может ослабить поддержку Украины среди граждан США. Решение было принято после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. …В последующие месяцы тема Украины в выступлениях, как сотрудников администрации, так и членов предвыборного штаба Байдена уйдет на второй план».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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