Россия потребовала от гендиректора ЮНЕСКО осудить убийства российских журналистов

Министерство иностранных дел России в во Всемирный день свободы печати в пятницу, 3 мая, потребовало от гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле «безоговорочно осудить убийства российских журналистов».

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «Во Всемирный день свободы печати напоминаем Гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле о необходимости строго соблюдать мандат и осуждать убийства журналистов без каких-либо различий! Такое предписание Гендиректору выдала Генконференция в 1997г. и подтвердил Исполсовет в 2023г. Тем не менее, до сих пор, Секретариат ЮНЕСКО руководствуется не решениями руководящих органов, а некими неизвестными странам-членам «внутренними критериями», которые, как мы понимаем, основаны на двойных стандартах».

«До сих пор не последовало реакции О.Азуле на совершенные Киевом убийства российских журналистов Д.Дугиной, О.Клокова, М.Фомина (В.Татарского), Б.Максудова и С.Еремина. Требуем от Гендиректора Одри Азуле безоговорочно осудить убийства российских журналистов. Отсутствие реакции на преступления против российских журналистов способствует безнаказанности совершаемых против них преступлений и ставит под вопрос деятельность ЮНЕСКО в области свободы печати и защиты прав журналистов», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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