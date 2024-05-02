Американцы начали отрабатывать переброску войск в Швеции

В Швеции начались учения НАТО, в рамках которых будет отработана переброска боевых подразделений США в северную часть Скандинавии, – сообщает в четверг, 2 мая, национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

В сообщении издание, в частности, говорится: «Путь, который начался во вторник в Нарвике, проходит через Норрботтен и заканчивается в Роваярви в Финляндии, стал прелюдией к учениям Immediate Response, в которых участвуют более 24 тысяч международных военных. Американские подразделения будут перемещаться из Норвегии через Швецию в Финляндию в течение нескольких дней».

«По шведским дорогам будут двигаться военные колонны длиной в несколько километров, состоящие примерно из 200 военных машин и 1600 солдат. Швеция обеспечит транспорт и безопасность войскам на пути к северной части Скандинавии», – сказано в сообщении ERR.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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