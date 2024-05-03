Эстония собралась блокировать Россию в Балтийском море

Командующий эстонскими Вооруженными силами генерал Мартин Херем в пятницу, 3 мая, завил, что Таллин должен иметь возможности заблокировать Балтийское море для России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Херем сказал: «Мы значительно улучшили наши морские возможности. В настоящее время на вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем – быть способными устроить блокаду России в Балтийском море».

«На суше военная мощь Эстонии на высоте. Наша дивизия, созданная чуть больше года назад, во время учений зарекомендовала себя во всех отношениях с лучшей стороны», – добавил эстонский генерал.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube