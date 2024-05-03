Захарова: Выставка трофеев на Поклонной горе – достойный ответ НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 3 мая, заявила, что выставка трофейного оружия в Парке Победы на Поклонной горе стала достойным ответом на демонстрацию образцов российской техники перед посольствами России в странах НАТО.

В ходе своего выступления Захарова сказала: «Мы это сделали в ответ на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники, что создавало угрозу работе наших дипмиссий. Это было унизительно для самих стран, которые это делали, в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике. Их задумка тогда в очередной раз не реализовалась в том объеме и в том ракурсе, который они хотели ей придать. Мы им ответили с достоинством и честью».

«Мы делаем это для того, чтобы не унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал», – заявила представитель МИДа РФ и добавила: «Совокупная стоимость военной техники, представленной на выставке, достигает нескольких миллиардов долларов».

Отметим, что среди трофеев из зоны СВО, выставленных на Поклонной горе, представлено более 30 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии и ЮАР.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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