Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в пятницу, 3 мая, заявил, что Крым принадлежит России, поскольку жители полуострова на референдуме сами проголосовали за его присоединение, и оспривать это не имеет смысла, – сообщает агентство ELTA.

В интервью литовскому информагентству Вайткуссказщал: «Народ Крыма сам выразил свою волю. Большинство населения выступало за вхождение в состав России. Если Литва будет придерживаться ценностной позиции и не использовать двойные стандарты, то мы скажем: раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым. Споры о том, кому первоначально принадлежал полуостров – бессмысленны».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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