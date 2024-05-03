В Херсонской области отменили комендантский час в связи с празднованием Пасхи

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 3 мая, объявил об отмене действия комендантского часа на время празднования Пасхи с 4 по 5 мая.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В связи с празднованием Пасхи указом постановил в период с 22 часов 04 мая 2024 года до 5 часов 05 мая 2024 года приостановить действие комендантского часа на территории Херсонской области. Действие указа не распространяется на 30-километровую зону левого берега Днепра».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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