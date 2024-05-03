Эрдоган заявил, что знает, как Запад будет атаковать Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии в ассоциация независимых промышленников и предпринимателей заявил, что «прекрасно знает, как Запад будет атаковать» после решения о приостановке торгловли с Израилем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. Мы будем устранять последствия этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании. Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением. Мы будем стоять прямо и знать, что путь вперед – это путь поддержки угнетенных. Если мы не поддержим этих людей сегодня, кто поддержит нас завтра, когда с нами произойдет то же самое?»

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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