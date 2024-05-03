Лондон рекомендовал британцам отказаться от поездок на Украину

МИД Великобритании в пятницу, 3 мая, выпустило заявление, в котором британцам не рекомендуется ездить в Киев и в большинство регионов Украины.

В объявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании, говорится: «Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией. В случае крайней необходимости можно въезжать в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую, Львовскую, Волынскую, Ровненскую и Житомирскую области, но не ближе, чем 50 км от белорусской границы. В остальные регионы ездить не рекомендуется вообще».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube