Йеменские хуситы пригрозили атаковать израильские суда в Средиземном море

Представитель йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сари в пятницу, 3 мая, заявил, что движение начинает новую фазу операций против Израиля и будет атаковать суда, которые идут в эту страну по Средиземному морю в Палестину, – сообщают СМИ.

В заявлении Яхья Сари, размещенном в соцсетях, в частности, говорится: «Наши вооруженные силы объявляют о начале реализации четвертой стадии эскалации. Это предусматривает, во-первых, атаки на все суда, которые нарушают решение о запрете на проход судов в Израиль и направляются в порты оккупированной Палестины через Средиземное море».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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