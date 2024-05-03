Байден пообещал ввести санкции по всему миру против тех, «кто пытается заглушить СМИ»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 3 мая, заявила, что президент США Джо Байден в ближайшее время введет санкции и визовые запреты по всему миру в отношении тех, кто посягает на свободу СМИ, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Карин Жан-Пьер сказала: «В ближайшие недели президент примет меры административного характера в ответ на глобальное подавление свободы прессы. Он предпримет действия, включающие санкции и запрет на выдачу виз, против всех, кто пытается заглушить СМИ по всему миру».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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