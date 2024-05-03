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Пятница, 3 мая 2024, 22:53 мск

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Боррель расстроен, что в Европе есть те, кто считает Россию «дружественной страной»

Фото: www.eeas.europa.e

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в пятницу, 3 мая, с лекцией в Великобритании заявил, что среди стран Евросоюза нет желаемого единства по политике в отношении России, поскольку многие считают Россию «хорошим другом», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Не все в Европейском Союзе разделяют наше мнение о российской угрозе. Некоторые члены Евросовета говорят: «Нет, Россия – не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом»

«Необходимость принятия решений в ЕС единогласным принятием решений, политика ЕС по России всегда находится под угрозой вето – одного голоса против достаточно. При этом Россия экзистенциальную угрозу для Европы представляет», – добавил Боррель.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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