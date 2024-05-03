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Пятница, 3 мая 2024, 22:57 мск

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Боррель заявил, что не хочет окончания «войны на Украине»

Фото: flipboard.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в пятницу, 3 мая, с лекцией в Великобритании заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине закончится за две недели, а он не желает «окончания войны», – сообщают СМИ.

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится. Хотят ли этого в Европе? Хотим ли мы, чтобы война закончилась так? Я не хочу, и, надеюсь, что многие в Европе тоже этого не хотят».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,