Вашингтон желает, чтобы к выделению помощи Украине присоединились все страны G7

США ведут переговоры со странами Большой семерки (G7) о присоединении по предоставлению помощи Украине в размере $50 млрд, – сообщает в пятницу, 3 мая, агентство Bloomberg.

В комментарии агентству министр финансов США Джанет Йеллен сказала: «Да, мы ведем переговоры по данной теме. Мы это обсуждаем. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 присоединились к выделению помощи, чтобы США не делали это в одиночку».

«США пытаются добиться того, чтобы соглашение о выделении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Переговоры по этой теме идут тяжело, и заключение соглашения может занять несколько месяцев», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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