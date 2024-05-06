В Кремле рассказали о программе Путина в День Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник, 6 мая, сообщил, что Владимир Путин в День Победы примет участие в параде Победы, куда были приглашены главы и дипломаты из дружественных стран. Накануне праздника, 8 мая, глава государства проведет двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, который приедет в Москву на саммит ЕАЭС.

Как сообщили в Кремле, Ушаков сказал следующее: «Встреча с премьер-министром Армении будет содержательной, что поможет расставить точки над i. При этом ни Пашиняна, ни Алиева на параде Победы 9 мая не будет».

Говоря о президентской программе в День Победы, Ушаков сказал: «9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало. На парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств».

«После парада наш президент вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде», – добавил помощник президента России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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