В Российском МИДе призвали британского посла задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона

Министерство иностранных дел России в понедельник, 6 мая, вызвало посла Великобритании Найджела Кейси и выразило ему решительный протест, а также призвало его задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона в связи с недавним заявлением главы МИДа Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Найджелу Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Дэвида Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта. Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева».

«Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса», – добавили во внешнеполитическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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