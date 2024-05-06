МИД РФ: Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят «горячие головы» на Западе

В МИД России в понедельник, 6 мая, комментируя объявление о начале учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что это «остудит «горячие головы» в западных столицах».

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России, в частности, говорится: «Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией».

«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. …Эти и некоторые другие действия государств-членов Североатлантического блока фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране «стратегического поражения», – добавили в российском МИДе.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента страны Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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