Путин примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин в среду, 8 мая, в Москве примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном на сайте президента РФ, в частности, говорится: «В заседании примут участие лидеры стран – членов Евразэс: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Премьер-министр Армении, к которым присоединятся главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Имеется в виду обсудить результаты, которых удалось добиться в деле становления Союза как авторитетного и эффективного международного объединения, а также обменяться мнениями о перспективных направлениях дальнейшего углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных документов. Вечером пройдет традиционный дружеский обед для глав делегаций СНГ с участием Президента Кубы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube