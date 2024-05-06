Глава итальянского минобороны призвал к мирным переговорам с Россией из-за провала санкционной политики

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с Россией, поскольку западные санкции не оказали ожидаемого эффекта, а сам Запад переоценил свое влияние в мире, – сообщает в понедельник, 6 мая, газета Il Messaggero.

В интервью итальянскому изданию Крозетто сказал: «Сейчас единственный способ разрешить этот кризис – вовлечь всех. Сначала перемирие, а затем мир. То, что Путин пока не проявлял готовности к переговорам, является для нас хорошим поводом стараться еще больше. Мы не должны отказываться от любого возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был».

«Накануне контрнаступления ВСУ летом 2023 года я лично призывал президента Владимира Зеленского отказаться от этих планов, я считал, что оно обречено на провал из-за военного превосходства России», – добавил также глава итальянского минобороны.

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube