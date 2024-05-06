Французскому послу заявлено о деструктивной политике Парижа

Министерство иностранных дел России в понедельник, 6 мая, сообщило, что в ведомство был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви в связи «со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины».

В сообщении российского МИДа говорится: «С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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