Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже в понедельник, 6 мая, заявил, что его страна не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.
В ходе своего выступления Макрон сказал: «Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве. …Мы разделяем с Китаем, постоянным членом Совета Безопасности, такое же стремление сохранить рамки Устава Организации Объединенных Наций».
Комментируя это заявление французского лидера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова своем Telegram-канале написала: «В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?»
Париж, Иван Бабурин
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