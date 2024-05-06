В ООН призвали избегать эскалации в связи с объявлением Москвой учений по применению нестратегического ядерного оружия

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 6 мая, в связи с российскими учениями по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюжаррик сказал: «Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время о возможности применения ядерного оружия. Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями».

Ранее сегодня, Минобороны России сообщило, что по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, в ходе которого будет отработана подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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