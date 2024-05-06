Италия выступила против применения своих вооружений по территории России

Глава МИД Италии Антонио Таяни в понедельник, 6 мая, заявил, что Рим выступает против того, чтобы украинские войска использовали итальянское оружие для ударов по территории России, – сообщает издание SkyTG24.

В публикации на сайте телеканала говорится, что глава итальянской дипломатии сказал: «Мы всегда сохраняли конфиденциальность наших военных поставок. О номенклатуре конкретных вооружений информируется только парламент. Наша цель – поставлять ненаступательное оружие, что послужит для защиты Украины, но на территории Украины, а не на территории России».

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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