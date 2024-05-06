Берлин готов отправить более 30 тысяч своих солдат «на помощь союзникам»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии в понедельник, 6 мая, заявил, что при необходимости около 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам, – передают СМИ.

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, в ходе своего выступления Шольц сказал: «Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Вооруженные силы Германии будут ориентированы на защиту северо-восточной и центральной Европы».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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