Берлин готов отправить более 30 тысяч своих солдат «на помощь союзникам»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии в понедельник, 6 мая, заявил, что при необходимости около 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам, – передают СМИ.
Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, в ходе своего выступления Шольц сказал: «Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Вооруженные силы Германии будут ориентированы на защиту северо-восточной и центральной Европы».
Берлин, Иван Бабурин
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